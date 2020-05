"Se me notan bastante hinchaditos": Oriana Marzoli muestra cómo le rellenan los labios

Para nadie es un secreto que Oriana Marzoli se ha realizado varias intervenciones estéticas, y ella misma se ha encargado de mostrarlas. Ahora, la polémica chica reality dio a conocer su último procedimiento estético.

La española, antes de realizarse intervenciones estéticas tenía unos labios muy delgados, hoy goza de una boda prominente, gracias a las inyecciones de productos rellenadores.

Marzoli quizo mostrar en su cuenta de Instagram su más reciente retoque en los labios y no tuvo problemas en publicar un video en sus stories donde aparece llegando a una clínica estética y muestra cómo le ponen líquido en sus labios.

Tras la intervención, la influencer que tiene cerca de dos millones de seguidores en redes sociales, agradeció a su doctor y aseguró que el resultado quedó muy natural.

"Ahora se me notan bastante hinchaditos los labios, aunque el doctor es una maravilla porque él me pone lo justo y necesario, no le gusta exagerar", comentó en una storie donde muestra su resultado.

