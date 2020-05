Jessi Uribe y Paola Jara son blanco de críticas por participar en "alabanza a Dios"

View this post on Instagram

Participa en el sorteo de mi chaqueta en el videoclip #comosinada. Es fácil: 1. Suscríbete a mi canal de YouTube 2. Comenta en mi video “Salud por el” 3. Conéctate este sábado 18 de abril a las 7:00 p.m. en mi INSTAGRAM LIVE junto a @jessiuribe3 #pjlovers🖤 #pjmusic🎧