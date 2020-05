Anita Alvarado arremete contra alcalde de La Florida por regalarle traje a Raquel Argandoña

El pasado miércoles, Raquel Argandoña se puso un traje especial y fue a ver a su madre tras casi dos meses de cuarentena. "No aguanté más, gracias al alcalde Rodolfo Carter que me regaló esta vestimenta pude lograr ver a mi viejita después de 2 meses", escribió en Instagram, revelando que el alcalde de La Florida le facilitó la vestimenta. El hecho generó opiniones divididas, e incluso fue criticada por Anita Alvarado, quien cuestionó su actuar en redes sociales.

"Me imagino que el Alcalde Rodolfo Carter de la Florida ya le dio trajes a las mujeres humildes que no tienen ni siquiera para unas mascarillas o para la locomoción para ir a ver a sus madres y familia. Chupa patas. ¿Acaso Raquel no tiene para comprar el traje? ¿Acaso el alcalde de la comuna de ella no la pudo abastecer? Hasta cuando esta mierda. Chupa patasssss", escribió junto a una imagen de la coanimadora del Bienvenidos.

Si bien su opinión fue apoyada por algunos, otros arremetieron en su contra por juzgar a Raquel Argandoña. "Anita, eso se llama envidia siempre se a notado que envidias a Raquel", y "Anita insidiosa Raquel una dama y tú…", fueron algunas de las críticas hacia Anita Alvarado.

Sin embargo, hubo otros que se cuadraron con su postura. "Con la plata que tiene la raca, yo hace rato me habría comprado ese traje y hubiese ido a ver a mi mamá. No esperaría que ningún otra persona me la regale, ni por mucha pantalla que tuviese. Yo entendí el fin del comunicado", dijo una persona.

