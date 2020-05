Yamila Reyna y el regreso de "Bailando por un Sueño": "Los que viven lejos no van a volver"

El nuevo episodio de Un Café con Hugo, conducido por Hugo Valencia mediante una transmisión de Instagram, fue la comediante Yamila Reyna, quien habló sobre sus proyectos futuros y su regreso al programa Bailando por un Sueño, de Canal 13.

Recordemos que el estelar de baile fue suspendido hasta nuevo aviso debido a la pandemia por coronavirus. "Hecho todo lo posible por sacar el programa al aire, con todas las dificultades y toda la responsabilidad que significa", dijo Martín Cárcamo durante la emisión del último capítulo.

Pero su regreso podría estar más cerca de lo esperado, ya que según consigna La Tercera, "se estaría trabajando para que el estelar de Canal 13 regrese, con una fecha estimada para el mes de junio". Esto, sumado a varias medidas para proteger a los participantes.

"Yo vuelvo. Ya es vox populi que sí vuelve. Con muchas reglas extrañas, nuevas, pero volvemos. Vamos a dar lo mejor. Todos los que viven lejos no van a volver. Las reglas nuevas nos van a perjudicar harto a los famosos porque no somos bailarines", comentó Yamila Reyna. De esta manera, se presume que figuras como Gala Caldirola, y Américo, no regresarán. Por su parte Leo Méndez Jr. confirmó que no podrá estar presente debido a su diagnóstico de coronavirus.

Consultada por sus otros proyectos, la comediante reveló que además del Bailando, está con otro proyecto en Mega. "No tiene que ver con la actuación, tiene que ver con otro tipo de programa", dijo. "Y tengo invitación a otro programa, pero en otro canal, pero tengo problemas de horario, así que tenemos que ver qué hacemos", detalló.

