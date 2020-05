Fernanda Ramírez revela el sistema que mantiene con Francisco Dañobeitía para criar su hijo

View this post on Instagram

Gracias a todas las personas que vieron mi live ayer ❤️ No es mi intención predicar una manera perfecta de hacer las cosas, solo lo que he ido aprendiendo teórica y empíricamente. Si a alguien le sirve me siento pagada 🙏🏻 Quiero hacer otro, pero con una pauta más clara, así que si alguien quiere escribir algo sobre temas, preguntas, feedback, bienvenido es! Y para dejar en claro que la perfección no existe les dejo la foto N2 de matenme plis. *el live está guardado en mis historias por 24 hrs*