"Déjenlo en paz": Hassam defiende al bebé de Luisa Fernanda W 

View this post on Instagram

Ya me siguen en lasso ? Estoy cómo LuisaFernandawOfi tengo una pregunta para las mamitas, cómo les fue con el peso en el embarazo ? Qué aconsejan desde su experiencia ? Yo les cuento que por mi parte estoy llevando mi alimentación guiada por profesionales, es todo un proceso porque hay varios alientos por los cuales siento mucho rechazo, y hay otros que se me antojan demasiado pero no los puedo comer, 😂 como por ejemplo el carpaccio, y todo lo de mar que sea crudo jajajaja pero bueno toca aguantar ♥️