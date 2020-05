"Valoremos lo que tenemos": Viudo de Javiera Suárez visita "Bienvenidos" y envía esperanzador mensaje

Invitado al matinal de Canal 13, el médico cirujano y viudo de la periodista Javiera Suárez, Cristián Arriagada, reflexionó sobre las consecuencias del coronavirus en las personas y envió un esperanzador mensaje.

Este martes, el cirujano aprovechó el espacio en Bienvenidos para dar una palabra de aliento a las personas que están sufriendo por esta enfermedad, poniendo como ejemplo su caso personal, tras la pérdida de su señora.

"Esta pandemia lo que me permitió es tener que volver a enfrentarme con la pausa, con el silencio y el lidiar con lo que me ha tocado lidiar en los últimos años y el elemento central a lo mejor es la muerte porque se cumplían 10 meses de la muerte de Javiera", expresó.

Sobre el legado de Javiera en su vida, el Arriagada sólo tuvo palabras de agradecimiento con quien fue la madre de su hijo.

"Con toda la experiencia que vivimos con Javiera lo único que me queda es agradecerle porque me dio un montón de regalos, dentro de los cuales es estar sentado acá y poder estar comunicando todo esto a un montón de gente. Me regaló a Pedro que es un milagro en sí mismo y es una maravilla y es lo que me obliga y me motiva a salir adelante en el día a día", expresó.

Usando como referencia su historia, el médico invitó a quienes veían el programa en ese momento a valorar las cosas realmente importantes. "Valoremos lo que tenemos en términos de familia y vínculo y ojalá transformemos y expandamos ese amor a los que están a nuestro alrededor".