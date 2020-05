Viñuela recibió particular reclamo debido a su risa: "La guagua se despertaba..."

El pasado domingo, José Miguel Viñuela participó de una transmisión en vivo con Alison Mandel, a través de Instagram. Durante la conversación, abordaron distintos temas, incluyendo una anécdota que le ocurrió al animador debido a su risa.

"Yo sé que tú te ríes. Cuéntame un día en que te haya reído desubicadamente en un lugar donde no había que reírse", le pidió la comediante, a lo que Viñuela accedió contando una particular historia. "¿Nunca te ha pasado ese ataque de risa que no puedes parar? Nos pasaba en el colegio", partió diciendo. "En el colegio me ahogaba de la risa. El profesor decía ‘Viñuela, pare’. Y mientras más te decían eso es peor. Y al final me terminaban echando de la sala", agregó.

"Me paraba en la puerta, porque las salas tenían un vidrio, y empezaba a hacer como una licuadora, una lavadora, como que pasaba la cabeza y la volvía a pasar. Era como insoportable", dijo, para luego contar una situación que le ocurrió en Mega.

"Una vez, en el canal, me pasó algo terrible. Cuando recién estaba haciendo el matinal, año 2006, por ahí, y no podía controlar la risa, una vez la relacionadora pública del canal llegó al estudio. Y dijo 'hoy día llamó una señora, especialmente a relaciones públicas de Mega, para decir que, por favor, bajaras el tono de tu risa. La señora tenía una guagua recién nacida. No podía hacerla dormir porque tú te reías y te reías y la guagua se despertaba y se ponía a llorar'. Te lo juro", dijo entre risas.

