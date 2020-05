Yina Calderón salió a repartir mercados y se ganó la admiración de muchos

View this post on Instagram

Hoy fue nuestra 3 entrega de mercados y la verdad fue muy fuerte pues nos encontramos personas con una situación muy difícil, tendremos la 4 entrega la otra semana, cualquier granito que podamos aportar es de mucha ayuda ! @fajasyinacalderon ( tenía un guayabo 🥵 pero salió todo súper )