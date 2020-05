Marcelo Marocchino suspende su matrimonio con Magui Benet

Han pasado dos años desde que Marcelo Marocchino le pidió matrimonio a su pareja, Magui Benet, en la Gala del Festival de Viña 2018. La propuesta fue realizada en plena alfombra roja del evento, por lo que sorprendió a más de alguno.

Tras el evento, se conoció que los planes de boda estaban agendados para junio de este año, en Italia. Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado debido a la pandemia de coronavirus. Así lo reveló el italiano durante el programa Al Otro Lado, conducido por Nataly Chilet a través de una transmisión de Instagram.

"Este año teníamos todo reservado para junio, porque nos casamos en Italia, pero no se puede no más. Hay que postergarlo unos meses, porque lamentablemente la fecha de junio no nos dieron disponibilidad por todo lo que pasó", contó Marocchino.

"Teníamos todo organizado para lo que era el 13 de junio y lamentablemente tuvimos que correr un poco la fecha. Pero nos vamos a casar sí o sí. La pedida de matrimonio se puede hacer un mes antes o dos años, no hay un tiempo", agregó. Además, explicó que no perdió las reservas porque los proveedores estuvieron dispuestos a realizar el matrimonio en otra fecha.

Sobre la nueva fecha, remarcó que aún no está claro, pero que podría ser en septiembre o el año siguiente. Sin embargo, seguirán con la idea de hacerlo en Italia, por lo que tienen que evaluar la situación debido a la gran cantidad de contagios y muertes a causa de la pandemia.

