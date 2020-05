"Caí en el hospital tres veces en ambulancia": Leo Méndez Jr. reveló que se contagió de covid-19

El covid-19 no da tregua. Se le ha llamado el "enemigo silencioso", porque no se ve y su contagio puede ser letal. Aunque no fue el caso, Leo Méndez confirmó que contrajo la enfermedad y que lo pasó mal.

En una ronda de preguntas de sus historias de Instagram, Leo Méndez Jr. contó dos novedades: que se contagió de coronavirus y que no piensa volver al programa de baile de Canal 13, Bailando por un sueño.

Desde Suecia confirmó que tras contagiarse, se sintió bastante mal. “Sí, caí en el hospital tres veces en ambulancia, tuve casi todos los síntomas y me agarró fuerte. Pero ya estoy mucho mejor".

Sobre si volverá al programa de baile, aseguró que no, porque estará en su propio reality show, Los Méndez 5. "No, querida. Pero me podrás ver en Los Méndez 5 junto a mi familia", respondió.