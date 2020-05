"Nadie le dio una oportunidad" las sentidas palabras de Hassam sobre su esposa

View this post on Instagram

Hoy quiero contarles una pequeña parte de la historia de mi esposa @tata.oro * Cuando mi carrera estaba en furor y era reconocido como uno de los comediantes más populares de este país, ella en casa con mis dos hijas se preocupaba por trabajar en alguna de las carreras que terminó, sin embargo nadie le dio una oportunidad aún cuando yo pedía el favor en espacios donde me conocían. * Siempre luchó por verse bien y diferente, había pasado por lisos, colores y estilos buscando su identidad. Un día se despertó despelucada, con esos crespos alborotados y decidió ser ella misma. Hoy tiene un emprendimiento enfocado a ayudarle a esas chicas que aún están buscando su verdadera esencia. Si quieren toda la historia y sus productos la pueden seguir en @tata.oro @tataoroproductos ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️