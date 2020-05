"Te extraño" comentario de famosa modelo en foto de Mateo Carvajal da de qué hablar

View this post on Instagram

¿Amor a la vista? En varias ocasiones se ha visto que esta modelo le comenta en sus fotos a Mateo Carvajal, pero no ha sido nada comprometedor; lo más curioso es que el día de ayer la joven le escribe "te extraño" y al rato la foto fue eliminada y ambos se siguen en las redes sociales😍 Ustedes que piensan 👇👇👇