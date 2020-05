Renata Bravo recuerda grave episodio tras recomendación de Yazmín Vásquez: "Yo pensé que me iba a morir"

El nuevo capítulo de Sigamos de Largo, tuvo como invitada a la panelista de Milf Renata Bravo, quien habló sobre distintos temas, incluyendo la vez que casi muere debido a una recomendación que le hizo su compañera de programa Yazmín Vásquez.

La actriz se refirió al tema, revelando detalles acerca del episodio que ya había sido contado por la periodista anteriormente. "Lo que pasa es que la Yaz tiene una forma de ser tan particular… Tiene dato para todo. Entonces estábamos en ese ensayo de las Milf, estábamos en el primer ensayo, esto fue el 23 de septiembre, más o menos", dijo.

"Estábamos en mi casa, en el salón de abajo de esta cuestión para hacer eventos. Y estábamos, las tres, qué se yo, con el director, y yo esa tarde había hecho las Milf, y le había comentado a la Yaz 'estoy tan hinchada, hace como diez días que no voy al baño'. '¡Pero hueona, cómo se te ocurre!', me dijo. 'Hijita, vaya a la farmacia y se compra un Fleet, y se hace su lavadito'. Entonces le dije 'nooo… Me carga hacerme lavados'. '¡No! Pero es que hay unos lavados para tomar y otros por abajo"", comentó sobre el diálogo que tuvieron.

"Parto a la farmacia, le digo a la niña, yo así pero hinchada, que parecía de nueve meses (de embarazo), me sentía horrible y le digo 'oiga amiga, sabes que me dijo la Yazita que habían unos Fleet para tomar…'. '¡Sí! Pero obvio', me dijo. 'Aquí está. ¡Pum! Tiene que hacer la mezcla y listo'. Llego a mi casa, hago el preparado, ¡pum!, le tiro el sobrecito, y ¡tan!, me lo tiro para adentro", agregó.

Luego de acudir a la farmacia, Renata Bravo fue a la reunión con su equipo. Pero justo en ese momento, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. "Me fui a mi departamento, no sé cómo pude subir, y esa misma noche terminé operada de urgencia en la clínica ¡porque se me perforó una úlcera!", contó, ante la sorpresa de los animadores.

Consultada por cómo enfrentó la situación, dada la gravedad del asunto, la actriz comentó que "estuve a punto de morirme". Incluso, reconoció que le dijo a su médico cómo quería que fuera su funeral. "Yo pensé que me iba a morir, verdad", dijo.

Sigue leyendo