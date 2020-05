Periodista de "Buenos Días a Todos" comparte emotiva despedida tras ser despedido de TVN

View this post on Instagram

Siempre tuve la inquietud de saber cómo era que tus jefes te llamen a la oficina para decirte que estabas despedido. Qué cara ponían, qué argumentos entregaban, si se emocionaban o no, todo eso era un misterio… Hasta ahora. TVN determinó que ya no me quiere en la empresa. La verdad es súper duro y debo reconocer que siento muchísima pena. Se acaban 3 años de entregarlo todo por una pasión que desde siempre impulsó mis días: denunciar, ayudar, comunicar, entretener, informar, entregar calma, contener y contar historias. Para nadie es un misterio la crisis financiera que atraviesa nuestro país y, claro, los medios de comunicación como TVN también. Hoy día me tocó a mí y lo lamento en el alma. Me despido de la que fue mi casa televisiva desde que empecé en la Red Biobío un 30 de marzo del 2012. Hoy día me tomo esta foto así mismo cómo llegué a Santiago en 2017 con mi mochila sureña llena de sueños. Eso no cambia (aunque ahora deba usar mascarilla). Gracias a todas aquellas personas que conocí en este intenso camino. Pierdo varios compañeros de trabajo, pero gano amigos de vida. Ya nos volveremos a ver y este trago amargo será parte del pasado.