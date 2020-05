"El back de la Lau": Hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro sorprende con espacio en TV+

View this post on Instagram

𝐄𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐮 llega a mostrarnos como van los preparativos para el gran estreno de #ConAmigosEnCasa. 🔜 Esto es lo que no se ve en pantalla abierta con @laudelafuentec ⏎ 😜💙.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝐒ú𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐓𝐕+!⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐞𝐧 🏠⁣ • Domingo 3 de Mayo, 22:00hrs.⁣⁣⁣ • Conducen: @angelicacastro_ y @iamdelafuente.⁣⁣ • Invitado: @luisfonsi.