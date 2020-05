Aún en pleno siglo XXI, las mujeres deben explicar todavía por qué no quieren ser madres o por qué no han sido madres. Paola Jara explicó por qué no quiere ser mamá

Como si eso fuera lo único que las definiera.

Las mujeres pueden tener carreras y otras prioridades en su vida, como le pasa a Paola Jara.

Paola Jara explicó por qué no quiere ser mamá

A la cantante le han preguntado por qué no ha sido madre todavía.

Ella se sinceró en historias.

"Es una pregunta que ni yo me he resuelto aún en mi vida. Pero de pronto como mujer, le he dado más prioridad a desarrollar mi parte profesional", explicó.

Y sí que ha puesto todo su empeño: es la cantante de música popular más exitosa en Colombia.

Pero, ¿hasta cuándo las mujeres deben ser preguntadas por sus elecciones vitales, incluida la maternidad?

A continuación, la historia.