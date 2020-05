Sabemos que en cuarentena todos quieren hacer gestos heróicos, virales, de esos que hacen llorar fácilmente a los incautos. DJ de La Mega se queja con Claudia López de no poder poner música y lo "boletean" en redes

Y lo logran: hay cantantes de ópera y músicos que han alegrado la vida de sus vecinos en los países más golpeados por la pandemia, como Italia y España.

Pero para eso se requiere de un gran talento. Y de que tus vecinos no odien lo que están escuchando.

Y de que tus vecinos no te odien por hacerlo.

Y que tus vecinos no te odien.

Esto fue lo que el DJ de La Mega, Daniel Trespalacios, no tuvo en cuenta a la hora de poner música con luces.

Pues bien, los vecinos ni cortos ni perezosos llamaron a la Policía y él se quejó con…

Claudia López.

La alcaldesa de Bogotá, que ahora tiene que asegurar el bienestar de una ciudad de más de ocho millones de personas, tiene a fuerza que ocuparse de este importante asunto,según el DJ.

Lo peor es que la pataleta fue complementada con el que " si debía cambiar su música con un revólver".

Claro, la gente le dio todo tipo de respuestas. Como que no puedes perturbar la paz de otros y pon música en tu casa y ya.

Puro sentido común.

Trespalacios siguió empecinado. Tildó de "mamerto" a un tuitero que le dijo todo esto.

Más palos.

Me parece que en esta oportunidad a ti te falta empatía. Que a alguien no le guste la rumba, o que en ese momento no quiera música a todo volumen no lo hace mala persona. Simplemente es cuestión de respetar y recordar que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro.

— Daniela Lombana (@LombanaDani) May 2, 2020