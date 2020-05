Asombrosa imagen de Adele rapada se hace viral

La cantante británica Adele tiene cinco años sin lanzar una nueva producción. Está retirada de los escenarios y de las cámaras de los medios. Eso genera mucha expectativa entre sus fans y ante ello, todo lo que se dice de la artista levanta atención.

Por eso, hoy comenzó a rodar en las redes sociales una fotografía de la intérprete de "Someone like you" sin su abundante cabellera rubia. Con corte rapado y la imagen en 24 horas alcanzó más de 11 millones de likes.

Adele vende su lujosa casa matrimonial en Inglaterra tras su divorcio La cantante oficialmente está divorciada del padre de su hijo, Simon Konecki

La cuenta de donde salió la imagen de Adele con su supuesto "nuevo look" estilo militar, fue @hey_reilly, que pertenece a un profesional egresado de Royal College of Art, y cuyo estilo define en su sitio web, como una fusión de moda y bellas artes.

La imagen que este artista realizó de Adele con el cabello bajo y rubio cenizo, parece tan real que el asombro se apoderó de los millones de personas que reaccionaron ante ella.

Otra de las circunstancias que contribuyó a que se creyera que era real, es que desde que hay aislamiento preventivo por el coronavirus, varias celebridades han hecho en sus casas cambios de look y lo han compartido en sus redes.

No hubiera sido de extrañar que la artista de 31 años se hiciera un cambio radical que vendría a acompañar el cambio de su drástica pérdida de peso, que la hace parecer otra.

Algunos usuarios comentaron que han visto: "¿Es esto real? Si no es así, apuesto a que será después de que ella vea esto", "Esto no puede ser real, aunque realmente le queda bien", "Se parece a Katy Perry", "Tan hermosa", "Wow, amo el look".

Otra rapada

El mismo artista digital nacido en Escocia que realizó la intervención de la fotografía de Adele, es conocido por ironizar con fotos de celebridades, con un toque de cultura pop.

El artista gráfico ha editado al actor Timothée Chalamet, al presidente Barack Obama, a Meghan Markle (quien también se ve asombrosa con rapado), el príncipe Harry (con melena y barba hipster) y hasta a la reina Isabel ll, con afro y muchos otros look.