¿Terrible decisión? Así quedó esta  famosa que se cortó el pelo en plena cuarentena

Saber que cuentas con la gente que quieres, saber que te quieren , un gesto de amor, el maravilloso regalo de su tiempo, mirarse al espejo sonreírte a ti mismx… esas cosas y más iluminan por dentro y por fuera ✨ Suena “me faltabas tú“ de cultura profética. 🍃