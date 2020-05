Lady Di desafió a la reina Isabel con este exótico vestido rojo

Lady Di es un referente de moda, pues enamoró con sus looks y estilos con los que impuso tendencias y también con los que rompió reglas de la realeza.

Al casarse con el príncipe Carlos la princesa trató de seguir las normas establecidas en la familia real, pero iban en contra de lo que quería y le gustaba, por lo que muchas veces sorprendió rompiendo las reglas.

Una de las veces que Lady Di sorprendió a la realeza con un look que no estaba permitido fue con este impactante vestido rojo, que no fue del gusto de la reina Isabel.

La "princesa del pueblo" desafió a su suegra y conquistó a todos con este atrevido vestido rojo largo, de tirantes, y ajustado al cuerpo con el que presumió sus curvas y mostró su lado más sexy.

"Que bella se veía con ese vestido", "demasiada elegancia y belleza", "como te extrañamos Lady Di, hacen falta más mujeres como tú", "wow mucho estilo", "nadie como tú con esa elegancia", "amé ese vestido y la princesa lo llevó a la perfección", fueron algunos de los comentarios en la imagen.

Sin duda Lady Di dejó un gran legado y aun a 22 años de su muerte sigue imponiendo tendencias.

