Johana Bahamón une fuerzas para ayudar a más de 118 mil presos ante el COVID-19

View this post on Instagram

¡No están solos, estamos con ustedes! Con el apoyo de muchas personas que creen en las #SegundasOportunidades hemos podido entregar 33.606 tapabocas, 1.480 mercados, 16.857 jabones y 12.450 kits de aseo a personas privadas de la libertad, familiares de internos y guardia. @johana_bahamon_ @colombiacuidaacolombia