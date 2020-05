Manuela Gómez, hace poco, en un live, mostraba un objeto extraño en su casa."El que está quieto se deja quieto": Por denuncia de Manuela Gómez, Yina Calderón se lava las manos

Esto, porque "tenía congelada en formol" a una persona a la que denunció (sin dar su nombre, claro) por amenazas de muerte contra ella y su equipo.

Muchos relacionaron el asunto con brujería.

Y por supuesto, con Yina Calderón, a quien le preguntaron en historias si amenazaba a alguien.

Esta fue su respuesta:

"No soy una bandida, pero si me la encuentro de nuevo y si vuelve a tratar mal a mi mamá, me toca darle en la 'jetiquis"", contestó.

En sus historias puso: "El que está quieto, se deja quieto".

"El que está quieto se deja quieto": Por denuncia de Manuela Gómez, Yina Calderón se lava las manos

A propósito de este drama, "Lo sé todo" ya había afirmado que la pelea entre las dos, en el Parque Lleras en Medellín, había sido actuada.

Pero la gente sigue interesada en sus tiranteces, y por eso surgió la pregunta hacia Yina, que simplemente se desligó del asunto.