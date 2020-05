El hijo de Diomedes Díaz, Moisés Díaz, murió en un accidente de tráfico en Barranquilla la noche de este jueves. ¡Conmovedor! Así fue cuando Diomedes Díaz anunció el nacimiento del fallecido Moisés

Esto ha causado gran conmoción en el país, ya que su hermano Martín Elías murió también en otro accidente hace tres años.

Por esta razón, también se ha viralizado, muy tristemente, el video en el que Diomedes anunciaba el nacimiento de su hijo.

El cantante aparecía en ‘El show de Cesarini’, en 1999, hablando de la alegría de que este hubiese nacido.

En ese entonces estaba con Betsy Liliana González.

¡Conmovedor! Así fue cuando Diomedes Díaz anunció el nacimiento del fallecido Moisés

“El niño me ha devuelto la alegría a la casa, porque tenía aproximadamente 4 años que Diomedes no sentía esa alegría, entonces les anunció que me acaba de nacer un niño”, expresó en aquel entonces el intérprete.

Este también aclaró que lo bautizó por el personaje bíblico.

“En medio de tanto sufrimiento nació fue para el bien del papá, de la familia, de la mamá. Se lo ofrecí ala virgen y a Dios por el milagro que están haciendo”, afirmó.

Aquí, la entrevista: