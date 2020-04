Como "algodón de azucar": Patricia Maldonado sorprende nuevamente radical cambio de look

Si algo hay que reconocerle a Patricia Maldonado, es que es una mujer que se atreve a los cambios. Al menos así lo ha dejado ver en todos sus looks, que presenta cada cierto tiempo en su cuenta de Instagram.

La cantante ha aprovechado los días de cuarentena para jugar con las tonalidades de su pelo. Esta vez, la ex panelista del Mucho Gusto, dejó de lado su tradicional color violeta y pasó a un tono más pastel.

"Me ves feliz y liberada": Antonella Orsini sorprende con fotografía sin depilarse La actriz compartió dos fotografías completamente al natural

"Este es mi nuevo color de pelo, a mí me encanta, pero en un tiempo más volveré a mi lila querido!", escribió junto a una foto mostrando su nuevo color.



El tono fue del gusto de sus seguidores, quienes en su mayoría, celebraron el nuevo look. "Quedó color algodón de azúcar querida Paty. Se ve muy bien", "Me encanta ❤️", "Hermosa me encanta…pero mas me encanta su forma de ser👏", "Me gusta todos los colores, el lila es como muy tuyo, pero el que tienes ahora también te queda muy bien", "Te vez regia", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, esta no es la primera transformación que Paty ha mostrado durante esta cuarentena. Hace una semana, Maldonado sorprendió on una total decoloración.

"Ya me canse del mismo color de pelo!¡!¡!¡!!!!! asé estaré por un tiempo, total la cabeza es mia y yo hago lo que quiero con ella", escribió en esa oportunidad.

Te recomendamos