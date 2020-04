"¿Te volverías a enamorar?": Millaray Viera responde pregunta sobre su vida amorosa

Las nuevas dinámicas de la cuarentena, han llevado a muchos famosos a interactuar con sus fanáticos y seguidores a través de redes sociales. Transmisiones, publicaciones y preguntas son algunas de las modalidades que han aparecido, especialmente en Instagram, y fue justamente esta última opción la que utilizó recientemente Millaray Viera.

La conductora de televisión puso un sticker de preguntas en sus historias, por lo que inmediatamente comenzó a recibir algunas dudas. Entre ellas, hubo una pregunta sobre su vida amorosa, la que contestó con total sinceridad. "Te volverías a enamorar? ¿Cómo te gustaría que fuera?", consultó una persona.

"Alguna vez en lo que me queda de vida, espero que sí", dijo Millaray Viera, reconociendo que le gustaría que su pareja fuera "sereno, sensible y monógamo. ¿Mucho?".

En la misma dinámica, respondió una nueva pregunta relacionada con su vida amorosa, aunque esta apuntaba a saber si tenía muchos pretendientes desde que está soltera, o si se asustan debido a su fama. "¿Así como que me inviten a salir? La verdad no y no sé por qué será. Tal vez no soy un buen partido no más. Cuando me dicen eso de que se asustan, pienso 'ni que fuera Pampita', me da mucha risa", comentó.

Desliza para ver las imágenes:

Expandir Instagram Instagram Previous Next



Sigue leyendo