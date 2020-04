Ingrid Cruz comparte románticas fotos del recuerdo con su pareja y hace llamado a no salir de Santiago

View this post on Instagram

Que maravilla mirar las fotos y recordar …hoy con otro valor. Mi último viaje antes de esta cuarentena. Con mi hija hermosa ,su prima del alma y mi ❤️ @ignaciorocoi Extraño el mar …pero por favor no se vayan a la playa o al campo ahora que viene un finde largo…no estamos de vacaciones …estamos en cuarentena . A cuidarse