"Subí cinco kilos": Fran García-Huidobro celebra sus progresos tras superar crítico estado salud

En entrevista con Lun, la animadora de televisión Francisca García-Huidobro, contó cómo ha vivido el período de cuarentena en el contexto de su recuperación, tras haber sido internada en la UCI a finales del 2019 por una infección bacteriana.

La conductora del programa de trasnoche, Sigamos de largo, reveló que la recuperación ha sido favorable. "Hace un par de semanas el doctor me dijo que ya no tengo anemia, que ya superé mis problemas. Las primeras semanas estuve con ejercicios para fortalecer la musculatura porque quedé con problemas para subir y bajar las escaleras, pero ya lo superé".

Pese al buen diagnóstico, la animadora debe seguir controlándose por un cálculo que no puedo ser extraído. "Se hizo una junta médica y resolvieron dejar el cálculo encapsulado, porque es muy grande y para sacarlo habría que romper el riñón. Me dejaron con controles periódicos y ante cualquier sospecha o dolor tengo que correr a la clínica", explicó a Lun.

La otra buena noticia, es que ha podido recuperar un peso saludable. "Subí cinco kilos y que creo que tengo el peso ideal para una persona de mi contextura. Yo mido 1.60 y cuando llegué a la clínica pesaba 45 kilos, ahora estoy en 50 kilos y medio".

"Yo creo que me relajé en la cuarentena, aparte que hago las cuatro comidas diarias que me pidió el doctor. Me siento bien así", agregó.

