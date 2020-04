Diana Bolocco por "mala onda" en redes sociales: "Mi descontento puede arruinarle la vida a otro y eso no lo comparto"

Hace unos días, Diana Bolocco participó de una distendida conversación con Leonor Varela, a través de Instagram. Ambas realizaron una transmisión en vivo en la que abordaron diferentes temas, entre ellos, los pesados comentarios que surgen en redes sociales.

La animadora mostró una postura clara, reflexionando en torno a su comportamiento y su relación con los demás. "No me permito nunca embarrarle el día al resto. Y cuando digo eso, es a mi compañero de trabajo o a la persona que me tocó en la calle. No permito traspasarle mi mal humor, si es que lo tengo, al otro (…) Porque lo siento injusto. Y cuando a mí me pasa, cuando llega alguien a embarrarme de mala onda, lo siento muy injusto", dijo.

"Estamos acostumbrados a decir lo que queremos, disfrazados de 'soy honesto' o derechamente con mala onda gratuita, y ahí no hay ni un valor. Ahí es mucho más importante, más que la sinceridad, la empatía y ver cómo mi palabra puede herir a otro de manera insospechada. Mi mal humor, mi rabia, mi propio descontento puede arruinarle la vida a otro y eso es algo que yo no comparto", remarcó.

En ese momento, intervino Leonor Varela. "¡Y hiere! Obviamente que hiere. Creo que hay algo… Quisiera destrabar muchas cositas, porque hay mucho que hablar al respecto. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, es que una de las maneras más fáciles de subirse el ego, la autoestima, sentirse bien uno, es aplastar al otro. Es como el chocolatito del ego, ¿te has fijado?", comentó.

"Entonces uno tira el comentario pesado, la mala onda y te sientes bien un segundo, y después te vuelves a sentir como el hoyo. Entonces, qué pasa si en vez de tirar esa mala onda como el reflejo… Que en Chile no sé por qué es tan así, es muy extraño, hay una cosa en la sociedad que realmente necesita sanar. Y qué pasaría si con un poquito más de empatía, como dices tú, uno se detuviera a pensar qué quiere. Porque además el universo es como un boomerang enorme, te va a volver, te va a volver hacia ti", reflexionó.

Al escuchar esta reflexión, Diana Bolocco se cuadró con la actriz. "De todas maneras", dijo, revelando un ejercicio que practica de vez en cuando. "Es tan cierto, y así y todo, fíjate que a veces yo he hecho el ejercicio, a través de las redes sociales, de contestarles con buena onda al que te dice una pesadez muy gratuita. Y en un porcentaje muy alto, por no decir en todas las ocasiones, te devuelven buena onda", contó.

