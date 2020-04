Danna Paola más triste que nunca habla sobre su última decepción amorosa

Danna Paola ha estado muy activa en las redes sociales durante la cuarentena y ha publicado divertidos videos de Tik Tok, imágenes en traje de baño y recientemente hasta contó que había hecho una fiesta con sus amigos.

Pero, parece que la cantante no está tan animada como muestra a través de sus redes, pues unos mensajes que publicó en su cuenta de Twitter evidencian que no la está pasando nada bien.

Estoy preparando algo que se que los hará tan felices como a mi… estamos juntos en esto a pesar de la distancia… OK? Los amo mucho #Dreamers y si, Twitter es mi psicólogo nocturno. ♥️ — Danna Paola (@dannapaola) April 28, 2020

"Echo tanto de menos el escenario… pero sobretodo a ustedes allí, abrazandolos,cantando juntos, llenandome de su energía, los necesito más que nunca. Los amo mucho #Dreamers y si, Twitter es mi psicólogo nocturno. Palo de corazones", escribió la también actriz, preocupando a sus fans.

Echo tanto de menos el escenario… pero sobretodo a ustedes allí, abrazandolos,cantando juntos, llenandome de su energía, los necesito más que nunca. — Danna Paola (@dannapaola) April 28, 2020

Sus fans de inmediato le enviaron palabras de apoyo para tratar de subir el ánimo de la mexicana. "Mi reina no estés triste que nos rompes el corazón", "te extrañamos más que nunca mi Danna, todo pasará muy pronto", "aquí estamos tus fans siempre para ti", y "no te quiebres hermosa todo estará bien", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Les cuento… hoy hace un año estaba en Madrid re grabando "Dos extraños" para el álbum… y fue un día muy difícil. — Danna Paola (@dannapaola) April 29, 2020

Más tarde confesó una difícil situación que vivió hace un año por una decepción amorosa. "Solisima…Les cuento… hoy hace un año estaba en Madrid re grabando "Dos extraños" para el álbum… y fue un día muy difícil. ( primera canción que escribí) O sea que, mientras empecé a grabar yo estaba muy segura de mi segun yo, todo OK. So, empiezo a grabar… y me dice "Fano" mi productor y co autor… Te falta emoción danna, todo bien?Y le digo si dale, estaba calentando. Todo el día de rodaje, casi sin dormir… ( fiesta de halloween, frida, llanto) blah y todo eso… heavy. Pues emocionalmente estaba jodida", dijo la cantante.

REVENTÉ… me tire a llorar, no podía más… no había cantado esa canción desde que la escribí y se la dejé ahí…y después de un año, saber que la habían elegido para el álbum yo creí estar fuerte y madura para omitir lo que aún no sanaba. — Danna Paola (@dannapaola) April 29, 2020

Y continuó "Empiezo a cantar la canción… fría y controlando toda emoción ( fatal) y me vuelve a decir fano (me conoce perfecto) ¿Quieres que lo hagamos otro día? Y yo NO, ya estamos acá, y estoy bien! Es solo una canción, ya fue..Pueeeeeeees…. respire… y en automático me vino a la mente el recuerdo de cuando le dejé la canción en un disco (si, old style) a esa persona antes de despedirme e irme a Madrid al siguiente día. Cuando se la di, me miró nos aguantamos las ganas de llorar y dijimos que no valía llorar mientras conducía hacia casa y escuchaba la canción al mismo tiempo… so, odiabamos las despedidas… y las odio todavía".

En fin… hoy recordé eso con una foto y sonreí… esa persona será siempre especial para mi y esa canción no existiría sin haber tenido el corazón en pedazos, y que hoy ustedes la amaran tanto y se sientan identificados así… ❤ — Danna Paola (@dannapaola) April 29, 2020

"En fin… hoy recordé eso con una foto y sonreí… esa persona será siempre especial para mi y esa canción no existiría sin haber tenido el corazón en pedazos, y que hoy ustedes la amaran tanto y se sientan identificados así", confesó la cantante.

