Omar Fayad reaparece y responde a Eugenio Derbez por imagen en la que se burlaba de él

Omar Fayad reapareció ya recuperado tras estar aislado por padecer Covid 19, y se pronunció sobre la imagen que Eugenio Derbez publicó hace unos días.

Durante una entrevista que ofreció al programa Suelta La Sopa confesó qué sintió con respecto a la imagen en la que el comediante aparecía como caricatura de diablito y tenía escrito en el pecho "Yo abracé a Omar Fayad".

"La verdad es que me hizo sonreír, me reí bastante. No me nolesta en absoluto, yo llevo una magnífica relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo", expresó el Gobernador de Hidalgo, a diferencia de lo que muchos pensaban.