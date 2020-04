"El baile me regaló al hombre de mi vida": Lisandra Silva comparte íntima reflexión en Día de la Danza

La modelo cubana, Lisandra Silva, compartió una íntima reflexión para celebrar un nuevo Día Internacional de la Danza.

La influencer, pareja del bailarín Raúl Peralta, que está por dar a luz al primer hijo de ambos, Noah, compartió lo que significa el baile en su vida y cómo la danza la ha ayudado en momentos complejos.

Con un video del recuerdo y al son de "Con altura" de Rosalía y J Balvin, la modelo comenzó relatando: "El baile me regaló una nueva vida, me regaló esperanza y libertad. El baile me curó cuando sufría de ansiedad".



"Estoy súper nervioso": Raúl Peralta habla de la llegada de su primer hijo con Lisandra Silva El bailarín se convertirá en padre de un niño al cual llamarán Noah.

Además, destacó que el baile le trajo amor y la posibilidad de formar su propia familia. "El baile me regaló al hombre de mi vida y a nuestro pequeño Noah".

Finalmente, terminó su mensaje invitando a sus seguidores a moverse y bailar para mejorar su salud física y mental. "Mi consejo: baila, baila lo que sea y cómo quieras. Hazlo, porque es la mejor meditación, la mejor medicina y el mejor antídoto para la felicidad".

Te recomendamos en video: