Catalina Gómez publicó fuerte mensaje sobre una situación personal y muchos quedaron sin palabras

Les presento a mi papá. Tiene 83 años, es hipertenso, ya sufrió un infarto y tiene una condición cardiaca y renal delicada. Mi deber es cuidarlo. Tiene todos los factores de riesgo que lo hacen vulnerable al COVID-19 si a alguien cercano a él resulta contagiado. Como mi papá, son miles de personas de la tercera edad que podrían presentar complicaciones de salud si no somos responsables, si no nos cuidamos. #EstáEnTusManos