Así reinventa las clases de su academia, Yamna Lobos producto del coronavirus

En plena cuarentena por Coronavirus la vida social prácticamente se ha paralizado. Ya no es ningún secreto que las costumbres han cambiado y con tanto tiempo libre, hay quienes han optado por ponerse a cocinar, algunos han preferido terminar su último libro, mientras varios más se concentran en los videojuegos, en tanto que también hay hombres y mujeres quienes han sacado del closet sus calzas y zapatillas para hacer deporte junto a sus figuras favoritas del fitness.

Alguien que se ha adaptado a este nuevo panorama es la reconocida bailarina nacional Yamna Lobos (ex Rojo de TVN), quien tiene su propia academia, donde dictaba clases cuando llegó el Coronavirus a nuestro país, lo que la obligó a cerrar por un tiempo las puertas de su negocio.

Hoy ella está retomando el desarrollo de la academia en una “nueva normalidad” gracias a la plataforma digital Box Magic, desarrollo chileno que le ha parecido a Yamna "Una alternativa perfecta para seguir bailando en casa, ya que mis alumnos toman las clases en vivo con sus profesores de una forma fácil, y a mí me ayuda a organizar los pagos, puedo llevar el registro de asistencia y me automatiza toda la administración, me hace la pega más fácil", detalla.

En este sentido, las clases que imparte la academia Yamna Lobos se encuentran las disciplinas de kpop urban, kpop lab, girly, heels, dancehall, new style, jazz, lyrical teens, latin dance y zumba. Cabe destacar que será la primera escuela de baile en impartir cursos de pop coreano, un fenómeno que sigue arrasando y sumando adeptos en todo el mundo. Todos los cursos cuentan con profesores especializados para cada estilo y tienen una duración de 50 minutos.

Yamna Lobos explica que “las clases no son solo para alumnos activos sino para todos quienes tengan sobre 7 años, posean ganas de bailar y pasarlo bien. Para ello deben seguirnos en nuestro instagram @yamnalobosacademia y encontrarás los pasos a seguir para ser parte de nuestra academia online a través de Box Magic”.

Cabe destacar que Box Magic es un software en la nube desarrollado en Chile creado originalmente para la administración y manejo profesional de centros deportivos y similares. Son cerca de 250 gimnasios los que lo ocupan y quienes se han visto beneficiados de su rápida reacción frente al COVID-19, ya que implementaron nuevos módulos para que los centros deportivos pudieran extender y desarrollar diferentes tipos de clases vía telepresencia y no tener que enfrentar un duro cierre de sus establecimientos.

En ese contexto, nace BoxMagic.Live, spin off de la plataforma de administración original, la cual es el “Netflix de los ejercicios” ya que es una biblioteca de diferentes contenidos físicos, en formato de clases, donde las personas pueden escoger libremente qué rutina, profesor e intensidad desarrollar.

“BoxMagic.Live permite que las clases sigan desarrollándose en forma remota y administrativamente sin ningún cambio, ya que los alumnos se registran y agendan la clase on line a la que quieren asistir, igual como si fuese una clase presencial”, explica Kyle Hepp, fundadora de esta startup.

Box Magic está presente en Chile, México y Ecuador y pese a la crisis vivida a nivel mundial acaba terminar una ronda de capital con el que levantaron USD 300.000 de inversión en base a sus resultados ayudando a los gimnasios durante la presente crisis del COVID-19. Más información en su sitio web: https://www.boxmagic.cl/