Paola Jara habría respondido ante acusaciones en su contra

Paola Jara comentó que se encuentra muy feliz con Jessi Uribe🥰. . Además, la artista aclaró que no se metió en ninguna relación y aseguró que las cosas se dieron en el tiempo que se podía🤩. . . . #rechismespaolajara #paolajara #paolajarapj #jessiuribe #jessiuribe3 #paolajarayjessiuribee #jessiuribeypaolajara #medellin #colombia