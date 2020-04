Diana Bolocco revela qué cambiaría de esta pandemia: "Yo creo que nos falta mucha empatía"

Durante una transmisión con Leonor Varela en Instagram, Diana Bolocco reveló cuál es el aspecto que cambiaría a causa de esta pandemia. La pregunta fue formulada por la misma actriz, de hablar sobre cómo ha enfrentado la cantidad de información con la que se encuentra cada mañana debido a su trabajo en el Mucho Gusto.

"Si tú pudieras desear que algo cambiara de toda esta pandemia, ¿que sería? ¿qué aprendiéramos de todo esto?", le dijo Varela. "Yo creo que nos falta mucha empatía y sobre todo con los viejitos. Es lo que más me parte el corazón. Si todos pudiéramos preocuparnos de un viejito al que asistir… Mira, mis papás tienen 83 y 87 años, y tienen la fortuna de tener varios hijos, de que estamos pendientes, y ellos no necesitan salir de la casa", dijo la animadora.

"Pero yo pienso en los otros viejitos que no pueden hacerlo, que no tienen ninguna red de apoyo. Entonces, si todos nos preocupáramos de un adulto mayor, porque viven en el barrio, en el edificio, porque no sé, tenemos algún contacto con él o con ella… Y eso, hacerles la vida más fácil", agregó.

Luego de su reflexión, Diana Bolocco insistió en que esa debería ser la lección de esta pandemia. "Yo creo que eso es lo que nos tiene que dejar esta pandemia, y es la empatía. Nosotros acá en Chile ya venimos del proceso de todo lo que ha sido el estallido, que también fue una alerta, un llamado de atención de todo eso que nos falta, la empatía", comentó.

Sigue leyendo