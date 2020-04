Alejandra Guzmán responde a Frida Sofía y aclara cuáles son los gastos que le paga

View this post on Instagram

Así la contestación de @ifridag a lo que publicó #tvynotas también va para #tvynovelas #fridasofia #alejandraguzmán 💥 Ella dice que su mamá se mete de todo siempre A sido así, y no la juzgo Por qué dentro de sus adicciones no es ella… y es muy triste por que ni la conozco…… la gente que la rodea es muy mala y mentirosa!!!! Dicen que me dan $12,000 dólares al mes, que me tienen vigilada, que tengo seguro,,,no ,,, esta gente me canceló mi seguro. Este ya llevan dos años y esta gente también se dedica a mentirle a mi mamá yo creo porque si no está enterada o si piensa que a mí me está llegando un dinero está muy equivocada hay que enseñar pruebas de eso porque yo no he recibido ni un centavo. Ni Uno ……..desde Playboy, desde los 23 años entonces si va a estar cabrón… porque yo sí les enseñó mis cuentas pues ahí no sale ningún dinero, ni un ingreso.