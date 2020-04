La fiesta que hizo Laura Acuña y que muchos le comentan

View this post on Instagram

Ojalá todos pudiéramos ver el mundo como lo ven los niños , ojalá nosotros fuéramos mejores… como ellos , que se sorprenden con facilidad , que sonríen con facilidad , que lloran con facilidad y que perdonan con facilidad … ojalá entendiéramos algún día que aprenden más del ejemplo que de los sermones y que lo mejor que les podemos regalar en la vida como respeto,paciencia y amor , NO VALEN UN PESO. . . FELIZ DÍA DEL NIÑO ☀️ Gracias mi @posheventosboutique por la decoración divina!