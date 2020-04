"Me hacían sentir gorda todo el tiempo": Josefina Montané revela las críticas que sufrió como modelo

En conversación con Jordi Castell en el live El Aperitivo, de revista Velvet, Josefina Montané reveló las duras críticas que recibió sobre su aspecto físico cuando trabajó como modelo.

Aunque siempre ha sido delgada, la actriz reconoció que mucho tiempo la hicieron sentir mal con su cuerpo, y que las exigencias para poder continuar con una eventual carrera de modelo, eran demasiadas.

“A mí me invitaron a ir y viajar a Hong Kong, a Miami, a Nueva York, y nunca quise. Estás loco. Te mueres la exigencia", comenzó relatando.

“Ahora ha cambiado, pero en ese minuto estaba de moda, veníamos de Kate Moss, en los años ’90. Yo nací el ’88, entonces agarré un poco esa moda de minas de 1.77 metro raquíticas. Y yo no podía con esa presión", confesó.

"Ha sido mi mejor regalo": Cristián de la Fuente dedica emotivas palabras a su hija en cuarentena El actor rescató lo mejor que le ha dejado el encierro.

Afortunadamente, las criticas no afectaron su autoestima ni la hicieron desarrollar algún problema mayor. “Yo me sentía una mujer súper saludable, flaca. Siempre me he sentido flaca y me hacían sentir gorda todo el tiempo. Entonces, era como ‘no quiero lidiar con esto’”.

La artista, además contó que todas esas críticas vinieron cuando era muy chica. “Yo veía a mis compañeras de colegio, porque partí a los 14 años, y decía ‘no puedo creerlo, soy de las más flacas del curso y aun así en esta agencia de mierda te dicen que eres gorda’… O vas a hacer una foto y te dicen ‘¿qué es ese rollito de ahí?’. Entonces yo con eso no podía", finalizó.