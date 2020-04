"Tengo ganas de tener un pololo": Kika Silva confiesa que se siente sola

Problemas para conciliar el sueño y una gran energía acumulada que no puede gastar debido a la cuarentena, ha estado sufriendo Kika Silva por estos días. La influencer confesó que el encierro no le está haciendo bien ya que extraña a su familia, e incluso, la compañía de una pareja.

"Por primera vez en mi vida tengo ganas de tener un pololo, para no estar tan sola en la noche. A mi mamá le acaban de descubrir diabetes, no puedo ver a mi familia hace casi dos meses y soy la única que está aislada de la familia porque soy la única que no vive con mis papás", contó a Angélica Castro en el programa online "Velvet al desayuno".

La conductora de televisión también se refirió al comentado episodio de las papas fritas, del que tanto bullying le han hecho por redes sociales, con el cual confesó haber llorado. "Soy llorona terrible, soy muy sensible, pero después me empecé a reír. No es momento para ponernos graves. Muchas de las personas que me escribieron mala onda nunca en su vida han cocinado una papa frita. Si uno no tiene problemas en la vida, uno no aprende", contó.