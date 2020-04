"No me acordaba de ninguna línea": Zabaleta revela los verdaderos motivos que lo llevaron a dejar las teleseries

View this post on Instagram

¡Se pasó Jorge Zabaleta! Demasiado simpático e interesante 🔝 Por algo es el actor más querido de Chile 😃 Aquí ⬆️ lo que me dijo hace unas horas 👍 . . . Interview with Jorge Zabaleta 🔝 Too nice and interesting ✨ He is the most beloved actor in Chile 😃 Here ⬆️ what he told me a few hours ago 👍