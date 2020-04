"He subido 6 kilos": Faloon Larraguibel confiesa que ha sufrido gran ansiedad por el encierro

"¿Hablemos de Ansiedad?". Así comenzó su último posteo en redes sociales la ex chica Yingo, Faloon Larraguibel, quien confesó que ha subido de peso y que su ropa ya no le entra.

Aunque en sus fotos realmente no se nota, Faloon asegura que ha cambiado de talla y que la cuarentena la tiene con mucha ansiedad. "Hoy rompí dos pantalones tratando de que me entraran, he subido 6 kilos y no se imaginan con la ansiedad que estoy", comenzó relatando en una foto donde se ve en una máquina para hacer ejercicio.

"El encierro, el no poder ver a mi seres queridos, el no saber qué va a pasar me tiene mal y me como todo lo que pillo. Picoteo a deshoras y sin darme cuenta ya tengo 6 kilos infiltrados en esta pandemia", contó.



Aunque reconoció que a simple vista el cambio en su aspecto no se ve, ella sí lo siente. "Quizás no se me notan porque soy alta, pero yo lo veo en mi ropa".



"Estoy menos disciplinada, me cuesta entrenar… y mi mayor virtud que es la “perseverancia" está empezando a flaquear", continuó.



Sin embargo y aunque le pese el haber subido unos kilos, Larraguibel terminó su relato con humor.

"Lo bueno es que se me dieron el mejor secreto para parar con esta ansiedad y NO seguir subiendo de peso: ANDAR DIA Y NOCHE CON MASCARILLA DENTRO DE LA CASA 😂😂 así no te comes todo lo que pillas. Quien es de mi team? Cuánto han subido?😬".