La osada foto con la que Mane Swett saludó a Jorge Zabaleta por su cumpleaños

View this post on Instagram

❌ Felíz cumpleaños Compadre Mío. Estamos Vivos! … Vamos por esa otra mitad de la Vida que nos queda. Te Quiero Siempre •💋 . #POLAROID. Machos. Año 2003. Fernanda y Alex. . . . . . . . . . . . . . . #felizcumpleaños #zabaleta #swett #maneswett #mslovers❌ #cuarentonaencuarentena