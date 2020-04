Lucero presume sus arrugas con orgullo y da una gran lección

Lucero ha enamorado a sus fans al presumir sus arrugas con seguridad y muy orgullosa a través de las redes.

Fue en un video de Tik Tok donde la cantante habló sobre sus arrugas y las señaló, asegurando que jamás se sometería a ninguna cirugía para hacerlas desaparecer.

"Obviamente estas arrugas de la vida pues qué quieren que le haga, ni modo que me las opere, o sea me voy a operar, no, no, me muero", afirmó la mexicana.

Y dio una gran lección de amor propio. "Sí tengo arrugas porque me río, porque estoy viva, porque no soy de plástico. De repente veo algunos comentarios que si las arrugas, pero ¿qué hago?, no me voy a operar los ojos a estas alturas, en serio no".

Sus fans la llenaron de halagos y felicitaron por mostrar sus arrugas sin pena ni miedo y animar a que las mujeres nos aceptemos como somos.

"No hay nada más bello que una mujer natural", "es que hasta tus arrugas son hermosas", "de verdad que te admiro eres tan única", "tu belleza no tiene límites", "gracias por mostrarte como eres y con tanta seguridad nos animas a todas", fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, la cantante también publicó en su Instagram un video en el que aparece con poco maquillaje, solo labial, mostrando sus arrugas con seguridad y luciendo hermosa y radiante.

