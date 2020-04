El comentado vestido de novia con el que se casó Laura de León

View this post on Instagram

Nunca supe cual me gustó más, aunque ese día me gustó más que cualquiera de las fotos 🥰🌟✨ … Feliz domingo mi gente. . . Este vestido que a todas nos encantó 😍 y que me salvó es de @ambarmoda una tienda de Medellín que encontré, que siguen haciendo envíos y que llegan rapidísimo.