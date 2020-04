Ángela Aguilar se muestra con un tapaboca estilo "chic" y envía un importante mensaje

Con apenas 16 años, Ángela Aguilar cuenta con un estilo que inspira a millones de personas. La cantante suele mostrar en sus redes sociales no solo su talento, sino su sentido de la moda que, frecuentemente, es elogiado por sus seguidores. Esta vez superó las expectativas y lució un tapaboca de tela y envió un mensaje positivo.

En una de sus publicaciones más recientes, la cantante se mostró con el tapaboca y guantes mientras abrazaba a su perrito.

La máscara blanca con estampado negro no solo cubría su rostro sino que lucía muy bien combinada con su estilo.

Muchos se preocuparon por ver a la artista protegiendo su rostro, por lo que envió un mensaje positivo a sus seguidores.

“A todos los que están preocupados, llevo en cuarentena desde hace casi 2 meses. Esa foto me la tomaron en mi casa, me puse la máscara y los guantes para poder estar con mi abuela. Aunque no tenga COVID-19 no me gustaría enfermarla de nada y solo me los puse por PRECAUCIÓN. Besos a distancia”, escribió en un comentario de su propia publicación.