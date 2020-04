La cantante habló del tema en un video de Instagram Live. ¿Sonó convincente? Paola Jara explicó por qué Jessi Uribe no está con sus hijos.

La pareja de artistas no es ajena a las críticas en redes sociales.

Allí, más de uno se ha encargado de criticar el hecho de que el romance comenzó cuando Jessi todavía era un hombre casado.

Además, muchos ven con malos ojos el hecho de que Jessi dejara su hogar y sus hijos por irse con Paola.

Por estos días, además, se sabe que Jessi pasa la cuarentena con Paola Jara en Medellín.

Mientras tanto, lleva todo este tiempo sin ver a sus hijos, desde que llegó de España.

No obstante, Paola Jara explicó en un video, donde charló con Memo Orozco, que Jessi no ha podido simplemente porque no hay vuelos ni permiso de salir de las casas por ahora.

Prometió que, luego de levantada la cuarentena, esto será lo primero que su novio haga.

Sin embargo, lo que le reclaman al cantante es que no haya ido primero donde sus hijos, y luego sí donde su actual pareja.

La razón por la que Jessi Uribe no está pasando la cuarentena con sus hijos

Paola Jara explica por qué Jessi Uribe no ha podido visitar a sus hijos pic.twitter.com/TJsmzGkwxj — Pille pues (@PuesPille) April 15, 2020

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: