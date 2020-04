¿Lo extraña? Publicación de ex de Jessi Uribe ha dado mucho de qué hablar

View this post on Instagram

Sandra Barrios, la exesposa de Jessi Uribe, acaba de compartir está sentida canción como #TBT🥺. . ¿Creen que es una indirecta?🤔 . . . #sandrabarrios #sandrabarrios👇🏻 #sandrabarrios0328 #sandrabarriosyjessiuribe #jessiuribe #santander #bucaramanga #colombia #exesposa #tbt❤️