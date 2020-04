Patricio Frez se contagia de covid-19 mientras trata su cáncer de hígado

El conocido locutor de radio y televisión, Patricio Frez, contó en conversación con el matinal de Canal 13, Bienvenidos, que se encuentra pasando un complejo estado de salud.

La ex voz en off del Buenos días a todos, reveló que está internado en la clínica producto de su cáncer de hígado y por haberse contagiado de coronavirus.

“He estado pasando un proceso bien complicado. Tengo un tremendo tumor en mi hígado, estoy con un tratamiento especial, un estudio clínico de la Universidad Católica, pero lamentablemente el sábado me descubrieron coronavirus”, explicó.

“Estoy sometido también a esta enfermedad que es tan peligrosa para todos nosotros, en el mundo entero”, añadió en relación al coronavirus.

Sobre cómo se habría contagiado de covid-19, Frez aseguró que lo desconoce. "Yo sólo transitaba de mi casa a la centro de cáncer de la Católica", señaló y agregó que tomaba todos los resguardos para no contagiarse.

Aunque la situación de Frez es compleja, ya que está en el grupo de mayor riesgo, no sólo por la edad, sino por el cáncer, se mantiene esperanzado en su recuperación. “Tengo carrete para mucho más, creo que me queda un largo camino por recorrer, pero si me toca partir creo que mi familia está preparada”, aseguró.