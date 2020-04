¡Hace 20 años! Mónica Godoy comparte una de sus primeras fotos con Nicolás Saavedra

View this post on Instagram

Aquí vamos con el siguiente… Reto aceptado de mi amiga @malu_perez No es la foto 1 pero sí es una de las primeras con @nico_saavedra Unos 👼🏻👼🏻 año 2001 por ahí. Que tengan un excelente Viernes. Besos a tutti 💋💋 #Reto #Cuarentena #Juegos #TodavíaMeQuedaUnReto